8 foto di bagni dove il legno la fa da padrone

E se non si desiderate il pavimento in legno, è possibile optare per una delle pareti del bagno. Come potete vedere abbiamo soluzioni per tutto e vi mostriamo come si può adottare il legno per ogni angolo del bagno.

In questo caso, si è scelto di rivestire la parete in legno che ospita lo specchio e il lavandino. Un interessante contrasto tra vari materiali presenti in questo bagno.