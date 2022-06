Piccolo così

In un'abitazione piccola, si sa, gli spazi tendono sempre un po' a mancare, ma ci sono un sacco di soluzioni pratiche per ricavarne anche dove sembrano non essercene. Un'ottimo compromesso può essere un divano letto non apribile e dai grandi cassetti inglobati nella struttura. In questo modo, oltre a non avere il disordine che crea un divano letto matrimoniale apribile, si potrà sfruttare lo spazio ricavato dall'altezza del mobile.