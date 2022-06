20 Cose da Eliminare da Casa: Modi per Mantenere lo Stile e L'eleganza Generale

C’è una serie di cose che in realtà non contribuiscono in nessun modo all’ aspetto elegante che vorremmo dare alla nostra casa. E spesso sono proprio quegli oggetti che accumuliamo inconsapevolmente, quelli che magari ci portiamo dietro dai tempi della scuola o che abbiamo acquisito come un abito dalla casa dei genitori. Capita infatti che desideriamo comprare i piatti della stessa marca di quelli che aveva la nostra mamma o la nostra nonna. O addirittura che scegliamo i mobili per la nostra casa semplicemente guidati dal fatto che abbiamo sempre avuto quel tipo di mobili; stesso discorso per il colore delle pareti.

Spesso non siamo neppure consapevoli di questi processi mentali, per cui abbiamo voluto compilare una lista di cose che oggi, nel 2016, con tutta tranquillità puoi rimuovere da casa tua, a tutto vantaggio dello stile e dell’ eleganza generale della tua abitazione. Alla fine ovviamente puoi sempre dirci se sei d’ accordo con noi. Pronto? Partiamo!