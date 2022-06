Moderna e Chic: una Casa che Incanta a Cremona

Oltre il soggiorno troviamo la sala da pranzo . Un grande tavolo rettangolare col piano in vetro conquista il centro dello spazio, mentre otto sedie dallo schienale alto lo circondano. Alle spalle del tavolo vediamo una madia, bianca e di media altezza, perfetta sia come contenitore che come elemento di design. Sulla destra del tavolo invece, vediamo un pannello decorativo astratto, interessante sia per colore che per contenuto.