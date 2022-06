homify 360° – Rusty house: modernità e minimalismo

Mettetevi il casco, oggi homify 360° vi viene a prendere con la 50 Special e vi porta a fare un giro fuori città sui colli bolognesi, proprio come cantava Cesare Cremonini sedici anni fa. Noi però non ci lasceremo accarezzare i capelli mentre mentre sfrecciamo in giro con la nostra vespa, ma semplicemente andremo a sbirciare gli interni di due abitazioni gemelle, costruite per essere in completa armonia con la natura circostante nonostante le loro forme modernissime. Due abitazioni che vogliono dialogare col paesaggio e che sanno di guadagnarsene il rispetto cercando di stabilire un punto di contatto con esso. Senza prolungarci troppo nell'introduzione vogliamo portarvi nel vivo di questo progetto mostrandovelo da vicino, al suo esterno prima e al suo interno poi.