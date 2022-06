5 Segreti Che Un Pavimentista Non Ti Dirà Mai Senza Pagare

Realizzata con materiali atossici, inodore e che non rilasciano emissioni nocive, la resina è un materiale di grande impatto e ideale per rivestire ambienti contemporanei. La sua elevata duttilità permette infatti di realizzare effetti decorativi di pregio, oltre che creare continuità con l'arredamento, come vediamo in questa cucina in stile minimalista. Inoltre la resina è un materiale impermeabile, resistente all’usura, facile da pulire senza prodotti specifici e, non presentando fughe tra un blocco e l’altro, impedisce l’accumulo di sporcizia. Unico aspetto da tenere sotto controllo: con il tempo rischia di perdere colore e di assorbire gli agenti chimici.