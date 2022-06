6 bungalow rustici che chiunque può costruire

In questo Libro delle Idee vedremo 6 proposte di bungalow rustici ideale per contesti naturali che arrivano dalla Turchia. Il bungalow è per sua natura una struttura agile e compatta, perfetta per dare vita a case unifamiliari in ambienti rustici. Il rapporto diretto con la natura, la capacità di inserirsi organicamente nel contesto naturale, richiedono progetti semplici e di impatto ridotto, come quelli che vedremo. Il materiale principe è naturalmente il legno, materiale naturale che garantisce non solo una grande resistenza, ma anche flessibilità e facilità in sede di montaggio e assemblaggio delle strutture. E allora vediamoli insieme. Seguiteci.