Home staging: le 5 migliori mosse per svecchiare il soggiorno

Il come ce lo insegna molto bene la nostra esperta Sara Dominici. Dopo aver eliminato il tappeto ( qui davvero non necessario dato il parquet in legno, già molto caldo di suo) l'esperta home stager ha semplicemente pensato alla sistemazione più intelligente possibile per i mobili. Il televisore e il divano sono posizionati sempre l'uno di fronte all'altro, ma in modo da delimitare una zona precisa per il soggiorno in questo ambiente, mentre il tavolino con è stato messo in modo da dare più evidenza ai fiori sul suo ripiano, esposto alla luce delle finestra e dello specchio.

Con questa ultima idea abbiamo terminato l'articolo home staging di questa settimana. Se però siete in cerca di altre ispirazioni per svecchiare il vostro soggiorno e la vostra casa, date un'occhiata a :

-Home staging: idee da copiare per arredare un piccolo appartamento

Buona lettura!