6 appartamenti che combinano stile moderno e classico

Introdurre mobili di valenza classica all'interno di un ultra moderno open space è possibile eccome: a mostrarcelo è proprio il seguente progetto in cui convogliano, tra gli altri, complementi in legno scuro, tessili importanti, tavolini in vetro e accessori dalla forte impronta decorativa, ma anche un angolo cottura con isola attrezzata e cappa in acciaio e un pannello divisorio con caminetto integrato.