Una Mansarda Spettacolare Come Se Ne Vedono Poche In Giro

Accanto alla porta di accesso alla cucina, sulla stessa parete si apre un accesso ad angolo che conduce alla zona notte. L’ingresso non dà direttamente sulla sala, bensì è più nascosto e intimo. Dall’esterno per giunta non si nota, ma la parete interna è rivestita in pietra viva, proprio come quella già incontrata in sala da pranzo. Il percorso ha un tocco romantico, quasi intrigante, perfetto per introdurre la stanza da letto.