Si può arredare casa secondo il Feng Shui? Soggiorno e camera da letto

1 – Perché il Feng Shui sta diventando sempre più popolare, discostandosi dall’essere una moda passeggera? Quali sono i suoi punti di forza?

Il Feng Shui è una disciplina cinese molto antica, la sua essenza è analizzare il rapporto profondo che lega l’uomo al suo ambiente, studiando gli impulsi, sia a livello fisico che psicologico, che la casa (o l’ufficio, il negozio) invia a chi la abita e come questi stimoli si riflettono nella vita degli abitanti. Questi sono i punti di forza del Feng Shui perché analizza e si prefigge cose concrete che non dipendono dalle mode del momento, in quanto la sua efficacia è dovuta alle reazioni della nostra parte istintiva, la nostra componente animale più profonda, ai messaggi non verbali inviatici dall’ambiente in cui viviamo o lavoriamo .

Arch.Claudia Alessandria

Ciò che rende il Feng Shui così attuale è il fatto che a differenza di tutte le altre tradizioni – che nel tempo hanno subito un arresto nel passaggio di informazioni e nella trasmissione dei loro contenuti – il Feng Shui in Cina è sempre stato sostenuto dal potere politico, ed è quindi arrivato a noi intatto e completo. Rifarsi quindi al Feng Shui oggi, nel contesto contemporaneo, significa andare a recuperare un bagaglio di informazioni e tradizioni che erano proprie anche della nostra cultura occidentale .

Arch. Marzia Mazzi

I punti di forza del vero Feng Shui sono insiti in prima battuta nella capacità di chi ne studia a fondo i significati di entrare in contatto percettivo con il genius loci di un qualunque ambiente – naturale o architettonico -, e in seconda battuta di applicare coscientemente e a ragion veduta (anzi, a ragion percepita) gli strumenti analitici e i codici di cui è in possesso per donare agli ambienti le suggestioni necessarie al benessere a alla realizzazione delle persone che ne usufruiscono .

Arch. Marco Palavicino





2 – Per arredare secondo il Feng Shui, che materiali bisogna utilizzare prevalentemente?

Il Feng Shui non è uno stile, non ha uno stile o dei materiali di riferimento. I diversi materiali possono essere utilizzati o integrati “strategicamente” nelle varie zone della casa per portare informazioni utili, aggiuntive o complementari necessarie per favorire l'armonia complessiva dell'ambiente abitativo e/o sostenere e favorire particolari obiettivi personali (benessere, prosperità, salute, fortuna, amore e relazioni, successo eccetera) e professionali .

Anna Maria Cebrelli

È importante capire che il Feng Shui non è uno stile di arredamento e non è bioarchitettura. Il Feng Shui analizza la relazione tra lo spazio e le persone che lo abitano in modo costante e come queste ne sono influenzate. La scelta di materiali e colori dipende da molti fattori come la direzione, la funzione del locale, le forme esterne. L’uso di un materiale può essere suggerito per introdurre una specifica informazione energetica che serve ad armonizzare l’ambiente .

Arch. Claudia Alessandria

Qualsiasi materiale può essere utilizzato per un arredamento Feng Shui. Non vi sono preclusioni. Per essere chiari, abitare Feng Shui non significa necessariamente abitare bio, come molti sembrano pensare. Quello che però è importante sapere è che qualsiasi materiale scegliamo di introdurre nel nostro ambiente porta con se’ un pacchetto di informazioni, di energie, tipiche e peculiari. Un tavolo di legno di quercia intagliato non sarà uguale ad un tavolo di acciaio e cristallo. Sembra un’osservazione banale, ma al momento della scelta di un pezzo d’arredamento dobbiamo chiederci seriamente di quale dei due pezzi ha bisogno il nostro spazio, e noi con esso .

Arch. Chiara Merlin