Prima e Dopo: una fabbrica diventa una casa con spazio per il lavoro

Recentemente, la ristrutturazione di vecchi edifici è una tendenza importante in tutto il mondo. In Italia, il restauro e la trasformazione dei vecchi spazi in nuovi ambienti non è qualcosa di nuovo. Da molti anni ormai abbiamo la cultura del riutilizzo e del riuso come casa di spazi prima destinati a tutt'altro. In Giappone questa tendenza è invece qualcosa di nuovo, la quale ha iniziato a produrre risultati altrettanto interessanti.

Oggi, homify vi porta a vedere da vicino il rinnovo degli spazi che appartenevano a una vecchia fabbrica. Questo edificio è stato ristrutturato e trasformato in un sorprendente casa, che ospita oltre allo spazio di lavoro per i suoi abitanti una tradizionale sala da tè giapponese.