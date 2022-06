Il momento del gioco: casette da giardino per bambini

Chiudiamo il nostro tour tra le casette per bambini da esterno con questo meraviglioso rifugio sull'albero, interamente realizzato in legno naturale, per la cui costruzione sono stati utilizzati i tronchi e i rami degli alberi come sostegni. Adatta al tempo di gioco in totale indipendenza, perfetta come rifugio per i bambini quando, durante i pomeriggi dopo scuola vogliono escludere gli adulti dalle loro attività, ci appare senza dubbio come una originalissima struttura in legno, ricca di scale, ponteggi e staccionate a stretto contatto con la natura. Questo esemplare in particolare è nato in campagna, vicino all'erba alta che denota la vicinanza di un fiume. A caratterizzare ulteriormente questa casetta in legno sull’albero, progettata da Abitalbero, è il tetto fortemente spiovente. L’aspetto finale è quello che si immagina quando si legge una fiaba di fantasia. Non abbiamo dubbi: questa struttura in legno sarà divertimento puro per i bambini che la frequenteranno.