Le migliori soluzioni per le vostre piante rampicanti

Ha una forma davvero particolare questo gazebo progettato da Christian Theill Design interamente ricoperto di edera. Somiglia molto a un uovo con un grande varco in corrispondenza dell'ingresso. Dentro, tavolo e panche in stile moderno offrono un'esperienza d'uso davvero suggestiva grazie al contesto completamente verde in cui si è calati quando si entra in questo gioiellino. Una struttura che sfrutta le caratteristiche dell'acciaio Corten che sviluppa una patina di ruggine subito dopo le prime piogge con cui entra in contatto. Ruggine che non è dannosa per la salute della struttura. Anzi, al contrario, si tratta di un processo che protegge e rinforza il gazebo rendendolo molto resistente. La stessa ruggine agevola anche la crescita della pianta rampicante che in questo caso, come vediamo nell'immagine, è arrivata a rivestire l'intera superficie del gazebo offrendo così un riparo dai raggi del sole, ma anche dagli sguardi indiscreti, per una privacy ottimale.