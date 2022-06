Comprare una casa nuova a volte conviene. Potrebbe sembrare un provocazione, specialmente in tempi come questi, in cui le opportunità di risparmio sono ormai sempre più ridotte e l'investimento sul mattone non appare più come la scelta vincente. Eppure, ci sono delle situazioni in cui la soluzione più strategica – e più proficua anche dal punto di vista economico - di rivela essere proprio la messa in vendita del vecchio appartamento e l'acquisto di uno nuovo, magari approfittano del momentaneo calo dei costi al metro quadro. Non ci resta allora che scoprire insieme 7 ottimi motivi per cui vale comprare una nuova casa.