Cucine moderne da piccoli loft

Il loft milanese progettato per una giovane coppia prevede un open space distribuito su due quote differenti. La cucina si presenta elegante e sobria, riflettendo una semplicità che riprende lo stile ora in voga. I materiali e i colori determinano in parte il carattere dei mobili che la compongono: il top e i mobili sono in bianco, la cappa della cucina si presenta scintillante con l’alluminio, mentre il lato che dà sull’area living è in blu.