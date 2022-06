homify 360°: il rinnovo di un casale nel Nord Italia

Il nostro homify 360° di oggi ci porta nel Nord Italia per ammirare da vicino il rinnovo di un casale a Conegliano in provincia di Treviso. Si tratta della casa d’infanzia di due sorelle che hanno deciso di ristrutturarla e suddividerla in tre differenti unità: due per loro e la terza destinata al figlio di una delle due; quella del figlio è la più moderna delle tre abitazioni ha gli interni bianchi con qualche punta di colore data da pezzi di design come la poltrona della B&B e le poltroncine della Arflex. L'arredo scelto è quindi moderno e attento ad ogni minimo dettaglio, lussuoso e sobrio al tempo stesso. Vedremo come all'interno di questi tre appartamenti vi sia una predominanza di colori neutri e caldi come il bianco e le tonalità del marrone e come ogni complemento di arredo sia visibilmente realizzato su misura per abbinarsi alla perfezione con lo stile scelto.

Dopo questa breve introduzione siamo pronti per iniziare il nostro tour…