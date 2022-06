Un casale affascinante con uno stile rustico mai visto prima

Dalla sala da pranzo ci addentriamo nella cucina. Lo spazio non è molto grande, e l’inclinazione del soffitto non ne permette un grande utilizzo, eppure ogni cosa è al suo posto e la funzionalità della stanza non è mai messa in discussione. Davvero efficace è l’illuminazione che serve il piano in acciaio della cucina, mentre al centro della stanza vi è un tavolo tondo illuminato da un lampadario in cristallo.