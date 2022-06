9 segreti per costruire la vostra casa spendendo poco

Le pareti in calcestruzzo, come i pavimenti, sono una soluzione pratica ed economica. In generale, il rivestimento in micro-cemento è la soluzione più frequente ma attenzione: sarebbe meglio se questo lavoro fosse eseguito da una manodopera specializzata. Tuttavia, se avete predisposizione per il bricolage e una buona attitudine ai lavori manuali, è possibile che anche voi atteniate dei risultati più che soddisfacenti.