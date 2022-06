Solo 66 mq per un Appartamento Moderno e Delizioso

Gli architetti di BRANDO CONCEPT hanno ristrutturato questo appartamento di 66 mq e gli hanno dato uno stile davvero unico! La casa è composta da un open space che comprende cucina, sala da pranzo e soggiorno e ovviamente, non avendo a disposizione una metratura molto ampia, è stato cruciale ottimizzare lo spazio. Osservando le fotografie della zona giorno non si percepisce il fatto che non ci sia molto spazio, ma l'ambiente risulta arioso e ampio. Il punto forte della stanza è il mix di materiali e di elementi di stili differenti. Non resta che fare un giro!