Case dal prezzo economico per tutti i gusti

Per venire in contro alle esigenze dei consumatori, ma anche per una questione di sensibilità riguardo tematiche ambientali, i costruttori riescono a dar vita a nuove soluzioni abitative economiche e per tutte le tasche. Per promuovere anche un nuovo modo di vivere la casa, oltre che per rimettere in moto l'economia, coloro che si occupano di progettare e costruire nuove case, scelgono di utilizzare materiali di qualità, ma a dal costo contenuto. Gli esperti che hanno curato i lavori di questa abitazione ad esempio, hanno deciso di incorniciare la villetta in un camminamento in legno, in modo da non doversi occupare completamente del giardino.