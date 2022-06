La camera da letto e i colori: storia d'amore

Attenzione al rosso: alla lunga, rischierà di creare in voi un senso di ansia. Inconsciamente è quel colore che associamo al pericolo e al sangue. Solo in certi casi ne è raccomandabile l'utilizzo, ad esempio per curare varie forme di depressione. Ad ogni modo se nella camera da letto non volete rinunciare al vostro colore preferito, potrete utilizzarlo nei dettagli: una parte di muro colorata in rosso, la lampadina, la poltrona, la sedia della scrivania o addirittura le lenzuola possono essere un buon compromesso per inserire questo colore all'interno della vostra stanza.