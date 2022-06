Il restyling di un ristorante a Roma

Così come per gli appartamenti e le abitazioni private, dopo un po’ di tempo anche i locali commerciali hanno bisogno di un restyling per essere avere sempre un interior design fresco e alla moda. Colori, materiali e arredi diventano fondamentali per un cambiamento che deve essere significativo, lasciando un segno forte e deciso agli occhi dei clienti.

Per la nostra rubrica Prima & Dopo, oggi ci occuperemo di un lavoro di restyling eseguito da Antonella Petrangeli, associazione italiana Staged Homes, e Rox Interni Design per il ristorante “All'antica Torretta” a Roma. Il progetto è stato incentrato sul re-design degli ambienti interni, senza intervenire sulla struttura architettonica. L'obiettivo è stato quello di realizzare un concept nuovo in grado di valorizzare lo spazio a disposizione per avere interni più accoglienti, che facessero sentire la differenza con il passato. Per vedere questo cambiamento, abbiamo pensato d'iniziare con l'immagine del ristorante prima dell'intervento. Le fotografie sono dello studio Fotoefoto.