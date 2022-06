Una casa semplicemente fantastica!

Una casa fresca, piena di spazio per il divertimento e bella come poche è quello che vi presentiamo in questo libro delle idee. Lo studio Vismaracorsi Arquitectos, in Argentina, ha curato il progetto della Casa C Puerto Roldan. Situata su un terreno privato a una trentina di km dalla città di Rosario, l'abitazione consiste in un volume ermetico, completamente chiuso, che si apre all'interno per separare le zone comuni da quelle private.

Su un solo piano, gli architetti sono stati capaci di inserire in modo armonico: un patio interno, uno studio, il salone, la cucina – sala da pranzo, una galleria, una camera da letto con bagno, la stanza degli ospiti, il bagno principale e, per finire in bellezza, solarium e piscina – oltre a lavanderia e deposito.