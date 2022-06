L'intramontabile fascino delle cucine bianche

Le cucine bianche sono dotate di un fascino intramontabile che le rende sempre attuali e immuni dalle mode. Scegliere una cucina bianca significa rendere l'ambiente più vissuto della casa, un luogo luminoso e accogliente. Le superfici bianche, infatti, hanno la peculiarità di riflettere la luce e di irradiarla in ogni angolo della stanza, creando un'atmosfera quasi idilliaca! Altra qualità delle cucine bianche è quella di non appesantire e di non rimpicciolire l'ambiente in cui vengono collocate, anzi, queste ultime, hanno il pregio di allargare visivamente lo spazio, soprattutto se collocate contro una parete del medesimo colore, per un effetto total white super chic e funzionale nel caso di piccoli ambienti. Le cucine bianche, inoltre, sono elementi d'arredo estremamente versatili : potrete optare, come abbiamo già detto, per la continuità, scegliendo il total white, oppure optare per giochi di contrasto, scegliendo pavimenti scuri, dipingendo le pareti con colori forti e affiancando alla cucina elementi d'arredo vivaci.