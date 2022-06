10 idee per una cucina con isola da vero chef!

In questo caso, l'acciaio inox con cui è realizzata la parete attrezzata e l'isola cucina, conferisce un'aspetto professionale all'ambiente. L'isola cucina, in particolare, è costituita da un blocco in acciaio su cui è inserito il piano cottura ad induzione e dal piano d'appoggio in legno, che si allunga fino a diventare un comodo tavolo. L'acciaio è un materiale molto utilizzato in cucina e viene scelto soprattutto per la facilità di pulizia e perché risulta molto igienico, presenta, però, anche degli svantaggi: bisogna fare attenzione quando si pulisce e utilizzare prodotti specifici per evitare di lasciare sulla superficie degli antiestetici aloni.