7 Errori che Stai Facendo in Casa Senza Accorgertene

Se non abbiamo la fortuna di disporre di un locale lavanderia dedicato, evitiamo comunque di lasciare la lavatrice a vista in bagno: si tratta infatti di uno strumento indispensabile che può però disturbare l'estetica di questa stanza. Sul mercato esistono diverse proposte per inserire la lavatrice con discrezione, come vediamo in questo esempio: la lavatrice è in parte ancora a vista, ma integrata in una struttura in legno che funge da filo conduttore di tutto l'arredo del bagno.