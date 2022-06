13 Errori nell'Arredare Casa che Non Devi Più Commettere

C'è sicuramente un elemento di divertimento nell’essere un interior designer / decoratore, il cui ruolo, per esempio, è quello di scegliere il colore delle pareti del soggiorno o la tonalità di quelle del bagno (o anche se si tratta di qualcosa di piccolo e semplice come le tende per la stanza del bambino), con il relativo senso di senso di orgoglio e di soddisfazione personale che ne può derivare.

Tuttavia, non è solo divertimento. Essendo il responsabile del look di una casa, un interior design sente il peso delle responsabilità, soprattutto quando si sa che ci sono un sacco di modi sbagliati per decorare quello spazio. Ma come facciamo a sapere quali sono le trappole da evitare nella progettazione?

Fortunatamente per voi, homify vi mostrerà un elenco di errori e come evitarli!