7 piccole case che vorrai comprare per te

In questo Libro delle Idee vedremo 7 esempi di case piccole che vi faranno venire voglia di averle per voi se state pensando all'acquisto di una nuova casa. O che potranno ispirarvi nel ripensare a come sfruttare meglio la vostra, per valorizzarne al massimo le potenzialità, nonostante dimensioni e volumi a disposizione siano limitati. I limiti, in questo caso, andranno trasformati in opportunità grazie a scelte di design funzionali e confortevoli. Vediamole insieme.