19 Foto di un Appartamento di 35 mq che Vi Ispirerà

Quando si considera la possibilità di vivere in uno spazio ristretto si tendono a considerare soltanto gli aspetti negativi: il fatto di non poter avere una camera degli ospiti o uno studio, ad esempio. Tuttavia, ci sono anche lati positivi. Senza dubbio un appartamento più piccolo richiede meno manutenzione, meno tempo da dedicare alle pulizie. Inoltre gli arredi e le finiture richiedono un investimento minore, nel caso di una minore metratura, perché lo spazio è ridotto.

Oggi vedremo un esempio di appartamento di questo tipo. Gli interior designer dello studio BOCHNIA hanno trasformato questo spazio di soli 35 mq in una vera perla. La zona giorno è un sofisticato open space, in cui colori delicati si abbinano alla perfezione. In camera da letto lo spazio è stato sfruttato al massimo, con l'armadio ad ante scorrevoli e un complemento ad angolo con ripiani. Un ottimo esempio di funzionalità e stile!