Villette prefabbricate: 11 esempi da un sogno!

La villetta è da sempre un modello abitativo desiderato, sognato: una tipologia di casa che si colloca non lontano dal centro delle città ma a contatto con il verde e la natura; che permette di vivere in un ambiente proprio eppure accessibile. La villetta prefabbricata dà forma e tecnologia a questo sogno: applica cioè a un modello tanto desiderato di abitare un sistema costruttivo agile e veloce, che permette di realizzare agilmente e in velocità ampie porzioni volumetriche.

Naturalmente la villetta prefabbricata non è uno standard: fatte salve alcune ricorrenze tipologiche è un tema progettuale elastico che, proprio in virtù dell'economicità del sistema costruttivo, può permettere ampie sperimentazioni nelle forme e negli elementi espressivi. Inoltre la villetta prefabbricata è un oggetto extraterritoriale, può essere pensata per tutte le latitudini e le geografie e ambientarsi con facilità in qualsiasi contesto. Nelle immagini che seguono compiremo allora un piccolo viaggio tra le villette prefabbricate, alla scoperta di un sogno che potrebbe anche trasformarsi nel nostro sogno.