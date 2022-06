Una Casa con uno Stile unico al Mondo ad Arezzo

Decisamente moderno è invece il concept, che oltre a prevedere un corrimano in cristallo in modo da non ostacolare il passaggio di luce da un ambiente all’altro, ha anche contemplato dei mobili contenitori al di sotto del vano scala. Lo spazio in casa infatti non basta mai, e in questo modo si potrà sfruttare uno spazio altrimenti morto per un utilizzo decisamente più proficuo e funzionale.