7 case con i 7 stili più amati dagli italiani

Dalla campagna alla città, non c'è paesaggio che possa fare differenza: il country-chic entra come principale filo conduttore o semplicemente come dettaglio, anche all'interno delle case più attuali e urbane. Via libera allora a mobili in legno decapato o recuperato, rafia e vimini, stoffe in tela grezza e colori caldi, ma anche piccoli complementi in vetro e ceramica e fantasie tartan e floreali care allo stile shabby.