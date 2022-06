homify 360°: una villa sulle colline reggiane

Tutti i pavimenti della casa sono realizzati in seminato di coccio pesto o in legno di rovere antico, mentre le porte sono in noce costituite da pezzi di antiquariato che vanno dal XVIII al XIX secolo. Anche gli infissi mantengono la loro classicità, per non farsi mancare nulla, il salotto è dominato da un elegante ed imponente lampadario di cristallo di quelli che ormai è molto raro incontrare, ma che quando ci imbattiamo in essi facciamo fatica a non assumere un'espressione di stupore mista a meraviglia.