Una casa rustica vi sorprenderà!

Come accennato nell'introduzione, la casa è stata costruita sulle rovine di pietra, per cui alcuni di questi elementi sono stati riutilizzati per costruire il muro che definisce la proprietà, una casa a due piani in cemento, pietra naturale e legno. Una facciata rustica come tante altre forse, ma che nasconde un'esaltante sorpresa al suo interno..proviamo ad entrare dunque.