5 cucine belle ed economiche che ti aiuteranno a progettare la tua

Una modo per risparmiare sull' acquisto di una nuova cucina è evitare di comprare maniglie per cassetti o armadi. Forse ti starai chiedendo come si aprono le ante e i cassetti senza maniglie? Beh è molto semplice! Basta realizzare una fessura nella parte superiore del legno, abbastanza comoda da far entrare le tue mani. In questo modo eviterai di spendere soldi in pezzi che spesso sono molto costosi.