homify 360°: la ristrutturazione di un casale in Toscana

Ristrutturare un antico casale in Toscana riuscendo a preservarne il carattere rustico? La casa che ha suscitato la nostra attenzione si trova a Gaiole in Chianti ed è riuscita proprio in questo intento. Il progetto ideato dall'Arch.Domenico Minchilli, con la collaborazione di Arlene Gibbs Décor, ha riguardato una ristrutturazione degli interni davvero particolare. Come vedremo, quello che può sembrare all'esterno un semplice casale nasconde in realtà un interior design che unisce la tradizione e un arredamento più moderno con un piccolo tocco country, soprattutto nei materiali.

Il mix elegante tra le strutture architettoniche e gli arredi ricercarti costituisce il vero leitmotiv di questo casale, la destinazione preferita per le vacanze dei clienti che vivono in Germania e Inghilterra.