Il pavimento per la cucina

Scegliere il pavimento per la propria cucina non è mai semplice, soprattutto se passiamo molto tempo ai fornelli. Il pavimento della cucina, si sa, deve essere sì bello da vedere, ma soprattutto resistente in quanto soggetto a stress quotidiani come urti, graffi, macchie e soprattutto lavaggi. Argomento di oggi saranno quindi i pavimenti per la cucina e come decidere qual è quello che fa per noi. Abbiamo scelto cinque immagini tra quelle proposte dai nostri esperti, per raccontarvi quali tipi di pavimenti per la cucina sono presenti sul commercio e quali sono i loro pregi e i loro difetti. Senza volerci dilungare oltre iniziamo subito con il nostro Libro delle Idee.