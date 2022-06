15 cose che i proprietari attenti fanno almeno una volta all'anno

Gestire la propria casa è spesso un'arte difficile, che implica la gestione di una moltitudine di problematiche non sempre facili da gestire in maniera efficiente. Per questa ragione, in questo Libro delle Idee abbiamo raccolto una lista di interventi che durante l'anno vi permetteranno di gestire al meglio la manutenzione della casa, in modo da prevenire il più possibile problemi e interventi costosi e difficili. Vediamoli insieme.