​Forme, figure ed energie dei radiatori in alluminio

Brevettato all'inizio degli anni Sessanta, il radiatore in alluminio ha da allora aperto su tutti i mercati un rapido processo di sostituzione dei vecchi e tradizionali radiatori in ghisa, all’epoca utilizzati per l’impiantistica edilizia. Dotati di forme sempre più ottimizzate, alla ricerca del miglior equilibrio tra estetica e funzionalità termodinamica, i radiatori in alluminio sono sempre più diffusi nell'architettura contemporanea, spesso trasformati in essenziali elementi d'arredo. Ideali per il riscaldamento domestico, i radiatori in alluminio pressofuso sono ormai ampiamente utilizzati anche negli spazi collettivi: nel settore terziario e degli uffici contemporanei, in ambito commerciale, nei luoghi pubblici ad ampio flusso di persone. Tecnologicamente i radiatori in alluminio hanno il pregio di scaldarsi rapidamente (molto di più dei tradizionali modelli in ghisa) e di avere un minore ingombro, anche se tendono a raffreddarsi piuttosto in fretta. I modelli più recenti di radiatori in alluminio sono dotati di alette e di setti interni che ne aumentano la superficie di scambio: secondo il tipo radiatori con uguali dimensioni esterne possono avere prestazioni termodinamiche anche molto diverse. Entriamo dunque nel mondo dei radiatori d'alluminio, piccole architetture per il calore che abitano la nostra casa con discrezione ed eleganza.