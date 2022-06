Il rustico che sposa il moderno

Quando si parla di montagna subito saltano in mente l'inverno e la neve, nonostante l'inizio della bella stagione, non piacendoci la convenzionalità oggi abbiamo scelto di parlarvi del progetto riguardante una casa in montagna .

Autore del lavoro è MIDE architetti, studio professionale con sede nel veneziano, molto attento ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica.

Intento primario della ristrutturazione di questo appartamento che si sviluppa su due livelli, è quello di esaltare i materiali esistenti attraverso operazioni di ripristino. I pavimenti in legno di abete, le porte interne delle stanze e le murature in pietra sono i veri protagonisti di tutti gli spazi della casa, ecco anche da cosa deriva la scelta di utilizzare un arredo minimale. Grande attenzione è stata posta all'illuminazione naturale degli ambienti per risaltare le superfici irregolari, creando un particolare gioco di luci ed ombre.