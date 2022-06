Una casa che unisce il fascino antico a quello contemporaneo

Questa casa strepitosa a Nola vi sorprenderà con i suoi interni. Quello che ha ristrutturato l'impresa YESHOME è infatti un vero gioiello, che mescola elementi del passato ad altri moderni e che dall'esterno conserva intatto il fascino antico, mentre all'interno rivela un carattere molto attuale e contemporaneo. Chi l'ha detto che le due cose non possano essere legate, che gli stili non possano mescolarsi? Certo, non è tutto concesso e qui vedremo un buon esempio di come accostare in un'unica residenza periodi tanto distanti.