7 idee per il sottoscala che ti faranno dire Perché non ci ho pensato prima?

Vorremmo inserire in soggiorno una scala per collegare la mansarda soprastante, ma temiamo che la scala possa portare via troppo spazio? Trasformiamo il sottoscala in una parete attrezzata in cui far stare la libreria e il mobile per la Tv. In questo modo, oltre a non sprecare spazio, riusciremo anche a mimetizzare più facilmente la scala.