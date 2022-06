Nuova vita a vecchi ambienti!

La zona giorno colpisce per la coesistenza di elementi storici e di uno stile moderno e molto elegante. Tutti gli elementi dialogano, dando vita ad un insieme coerente e di carattere. Il pavimento, in un bellissimo parquet a spina di pesce, è stato scrupolosamente restaurato, listello per listello. Saltano subito all'occhio le modanature sul soffitto, che abbelliscono con la loro eleganza la sala. Il lampadario è senz'altro l'elemento dominante; è senza tempo e si sposa benissimo con l tavolo e le sedie in stile antico, come pure con la moderna libreria bianca, dalle linee essenziali. La luce entra generosa, rendendo la scelta del lampadario con i cristalli ancora più azzeccata!