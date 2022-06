Appartamento a Roma Moderno e Raffinato

Questo progetto dell'interior designer Stefania Eugeni è un vero tripudio di texture e materiali, perfettamente in sintonia tra di loro. Le nuance sono molto controllate, ci sono tocchi vivaci, ma l'insieme risulta pacato e sobrio, molto elegante. L'appartamento si trova a Roma, per la precisione nella zona dell'Eur. La zona giorno, uno splendido open space, come vuole l'uso contemporaneo, risulta essere il cuore di una casa che, evidentemente, si pone come obiettivo principale l'ospitalità e la convivialità. Creare un ambiente in cui ricevere – e magari sorprendere – ospiti era chiaramente alla base degli input progettuali e in effetti questo spazio è pieno di spunti interessanti! Andiamo a vedere insieme!