52 foto in Stile Rustico che vi sveleranno i Trucchi per Ogni Stanza

La campagna, l’atmosfera rilassata, il paesaggio poco distante con la natura che si mostra in tutta la sua bellezza. Sono queste le cose che ci mancano quando la vita in città si fa calda e afosa. In questo contesto, lo stile rustico si distingue per la semplicità di alcune soluzioni, per la purezza degli elementi che lo compongono e che alla fine ci trasmettono le stesse sensazioni della vita bucolica. L’amore per lo stile rustico è sicuramente contagioso e noi di homify siamo sicuramente tra i primi a godere di questa piacevole malattia.

Oggi andremo a guardare 52 foto che ci mostreranno i loro punti di forza e i loro segreti per avere una casa in perfetto stile rustico anche se siamo lontani dalla campagna. Mettevi comodi…