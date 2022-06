Le coperture delle tettoie: abitare l'esterno

Una copertura per tettoie può anche non esistere: essere in altre parole sostituita da elementi naturali, come le piante rampicanti che ne integrano le funzionalità apportando però la propria componente di realtà viva e mutevole. Le coperture per tettoie formate da rampicanti seguono il trascorrere del tempo e delle stagioni facendosi più rade a trasparenti in inverno, e lasciando quindi traguardare la scarsa luce solare, per poi riempirsi di foglie e fiori nelle stagioni calde e in tal modo schermare efficacemente dai raggi solari. Le coperture vegetali inoltre sono quelle che fanno risaltare maggiormente il disegno della struttura, che può anche essere lineare e leggera (come quella in ferro, nell'immagine sopra) dovendo portare uno scarso carico di peso.