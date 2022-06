Una perla di 60 m² nel cuore dei Parioli

La particolarità del letto è dovuta in parte alla sua disposizione, in parte al suo allestimento. Una varietà di tessuti rende il tutto raffinato e confortevole. Il lino dei guanciali sul retro si sposa alla perfezione con il tessuto velure del cuscino in primo piano, così come il cotone con il plaid in lana adagiato sul copriletto. Dei petali azzurri completano questa ricca coreografia.