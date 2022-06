Abitare in una favola: una casa romantica e delicata

Il libro delle idee che stiamo per proporvi, lo dedichiamo a tutte quelle donne che, da brave e inguaribili romantiche quali sono, sognano di vivere in una casa da favola. Si, perché in fondo, quello che la maggior parte delle donne desidera, non ha nulla a che vedere con le dimensioni degli ambienti, quanto piuttosto con il candore e la leggerezza dei tessuti, un’atmosfera evanescente a tratti onirica, dettagli romantici e alla moda e un generale profumo di dolcezza. Non importa poi che in questa casa regni l’ordine maniacale, il requisito indispensabile è infatti l’assoluta armonia dell’insieme.. un elemento imprescindibile che, in fin dei conti, non disturba poi così tanto il genere maschile.

Ecco dunque, un validissimo esempio di casa da favola, un delizioso progetto della nostra decoratrice d’interni Loredana Vingelli. Scopriamolo insieme.