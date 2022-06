10 casette da giardino tra incanto e funzionalità

Ha l'aspetto di uno stand di quelli che vendono dolciumi e altre prelibatezze alle sagre di prodotti tipici questo delizioso esemplare di casetta in legno da esterno. Una piccola costruzione eretta su base rettangolare che sulla facciata principale è dotata di una grande apertura verso l'esterno che comprendi di un piccolo bancone utile a chi vuole accomodarsi sugli sgabelli alti di cui è corredata. Un collegamento tra esterno e interno che assicura una esperienza di uso davvero gradevole tra i presenti. La casetta da giardino è interamente realizzata in legno verniciato di bianco, fatta eccezione per la porta di ingresso che è rimasta del colore originale e che comprende una vetrata abbastanza grande da consentire alla luce di filtrare generosa. Il tetto, davvero ben fatto, è piuttosto spiovente e caratterizzato dal rivestimento di tegole che alternano pezzi scuri ad altri rossastri. Un elemento talmente ben fatto che prevede anche una grondaia qualora le precipitazioni fossero particolarmente intense. Per quanto riguarda la destinazione d'uso, questa casetta in legno può davvero essere utilizzata come un bar in miniatura, un piccolo stand dove cucinare del cibo o dove preparare dei drink per un aperitivo per poi servirli sul bancone e gustarli in compagnia. Un modello di casina che si presta bene anche in un ambiente tipo mercato, dove esporre i propri prodotti realizzati artigianalmente, magari in una bella località montana.